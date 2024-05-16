Женщина попыталась напугать медведицу и едва не рассталась с жизнью

В США женщина чудом спаслась от медведицы, которую попыталась напугать

В США женщина едва не рассталась с жизнью после встречи с медведем. Об этом сообщает FOX Carolina.

Венди Коуэн выгуливала собаку возле дома матери в штате Вирджиния, когда из леса рядом с ними вышла медведица. Помня, что бурых медведей можно напугать громкими звуками, женщина начала кричать и прыгать. Однако эффект от этих действий оказался обратным: хищник бросился прямо на нее.

Коуэн попыталась убежать на кукурузное поле, но медведь укусил ее за ногу, а затем стал прыгать ей на спину. Когда она упала, животное стало кусать ее за руки и голову. Женщине чудом удалось заползти под поваленные деревья и свернуться в клубок. После нескольких попыток добраться до нее медведица ушла.

Венди сумела доползти до кукурузного поля, где остался лежать ее смартфон. Она дозвонилась до соседей матери, они нашли ее в поле и вызвали на место спасателей. Оценив состояние пострадавшей, сотрудники спасательной службы приняли решение отправить Коуэн в больницу вертолетом, потому что она потеряла много крови.

На теле Коуэн обнаружились многочисленные раны, несколько костей были сломаны, а также был поврежден нерв между бедром и коленом. Теперь она полностью восстановилась, однако на коже головы до сих пор есть заметный шрам.

«Этот медведь подарил мне так много во многих отношениях. Он помог мне понять, что я не жертва, что я могу справиться с этим и стать лучше, чем была. Поэтому я не могу жаловаться на произошедшее. Мне больно, и я пока живу не так, как раньше, но я со всем справлюсь», — рассказала Коуэн о своем опыте.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс черный медведь уволок в лес 31-летнего мужчину, попавшего в аварию. Впоследствии сотрудникам экстренных служб удалось найти тело.

