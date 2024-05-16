Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:21, 16 мая 2024Из жизни

Женщина попыталась напугать медведицу и едва не рассталась с жизнью

В США женщина чудом спаслась от медведицы, которую попыталась напугать

Фото: Federico Di Dio photography / Unsplash

В США женщина едва не рассталась с жизнью после встречи с медведем. Об этом сообщает FOX Carolina.

Венди Коуэн выгуливала собаку возле дома матери в штате Вирджиния, когда из леса рядом с ними вышла медведица. Помня, что бурых медведей можно напугать громкими звуками, женщина начала кричать и прыгать. Однако эффект от этих действий оказался обратным: хищник бросился прямо на нее.

Коуэн попыталась убежать на кукурузное поле, но медведь укусил ее за ногу, а затем стал прыгать ей на спину. Когда она упала, животное стало кусать ее за руки и голову. Женщине чудом удалось заползти под поваленные деревья и свернуться в клубок. После нескольких попыток добраться до нее медведица ушла.

Венди сумела доползти до кукурузного поля, где остался лежать ее смартфон. Она дозвонилась до соседей матери, они нашли ее в поле и вызвали на место спасателей. Оценив состояние пострадавшей, сотрудники спасательной службы приняли решение отправить Коуэн в больницу вертолетом, потому что она потеряла много крови.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

На теле Коуэн обнаружились многочисленные раны, несколько костей были сломаны, а также был поврежден нерв между бедром и коленом. Теперь она полностью восстановилась, однако на коже головы до сих пор есть заметный шрам.

«Этот медведь подарил мне так много во многих отношениях. Он помог мне понять, что я не жертва, что я могу справиться с этим и стать лучше, чем была. Поэтому я не могу жаловаться на произошедшее. Мне больно, и я пока живу не так, как раньше, но я со всем справлюсь», — рассказала Коуэн о своем опыте.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс черный медведь уволок в лес 31-летнего мужчину, попавшего в аварию. Впоследствии сотрудникам экстренных служб удалось найти тело.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Популярный российский блогер рассказал о разочаровании уехавших в США друзей

      Путин поблагодарил Китай за мирные инициативы по Украине

      Глава «Росатома» рассказал о последствиях запрета импорта урана из России в США

      В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

      Появились подробности плана диверсии на объекты системы ПВО в Керчи

      Москвичи бросились скупать квартиры в ипотеку

      В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

      На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

      Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше