Медведь вытащил водителя из машины и уволок в лес

В США черный медведь уволок в лес тело водителя автомобиля после аварии

В американском штате Массачусетс черный медведь уволок в лес 31-летнего мужчину, попавшего в аварию. Об этом сообщает CBS News.

Разбитую машину заметили из проезжающего автомобиля и вызвали экстренные службы. Прибывшие полицейские пришли к выводу, что водитель потерял управление, несколько раз задел ограждение, после чего съехал с шоссе и врезался в деревья.

Судя по следам, при столкновении мужчину полностью или частично выбросило из автомобиля. После этого его нашел медведь. Он вытащил тело из автомобиля.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, погибший водитель находился вне автомобиля. При этом в лесу неподалеку заметили медведя. Улики свидетельствуют, что в какой-то момент медведь добрался до тела пострадавшего из заявления полиции

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Массачусетсе насчитывается более 4,5 тысячи черных медведей.

Ранее сообщалось, что в США олень напал на 67-летнюю жительницу штата Колорадо. Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.