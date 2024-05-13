Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:36, 13 мая 2024Из жизни

Медведь вытащил водителя из машины и уволок в лес

В США черный медведь уволок в лес тело водителя автомобиля после аварии

Фото: Moritz Wolf / Globallookpress.com

В американском штате Массачусетс черный медведь уволок в лес 31-летнего мужчину, попавшего в аварию. Об этом сообщает CBS News.

Разбитую машину заметили из проезжающего автомобиля и вызвали экстренные службы. Прибывшие полицейские пришли к выводу, что водитель потерял управление, несколько раз задел ограждение, после чего съехал с шоссе и врезался в деревья.

Судя по следам, при столкновении мужчину полностью или частично выбросило из автомобиля. После этого его нашел медведь. Он вытащил тело из автомобиля.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, погибший водитель находился вне автомобиля. При этом в лесу неподалеку заметили медведя. Улики свидетельствуют, что в какой-то момент медведь добрался до тела пострадавшего

из заявления полиции
Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Массачусетсе насчитывается более 4,5 тысячи черных медведей.

Ранее сообщалось, что в США олень напал на 67-летнюю жительницу штата Колорадо. Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      В Латинской Америке застали редкое для региона явление

      На Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом

      Краснов заявил об ожидании ответов от США и Европы по «Северным потокам»

      Ограбившие около 200 россиян на госуслугах кибермошенники попались

      Место взрыва частного дома в Ростовской области обследовали кинологи

      Предложенный Путиным кандидат на пост главы Минобороны прибыл в Совфед

      Российские танкисты получили модернизированные Т-72Б3М

      В Госдуме назвали задачу нового правительства России

      Названы последствия потери Харькова для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше