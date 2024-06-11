Армения заявила о планах сотрудничать с Францией в подготовке военных

Минобороны Армении заявило о планах сотрудничать с Францией в подготовке военных

Армения планирует сотрудничать с Францией в подготовке военных. Об этом говорится в заявлении Минобороны закавказской страны по итогам встречи начальника Генштаба армянских ВС генерал-лейтенанта Эдварда Асряна и командующего французскими сухопутными войсками генерала Пьера Шилля.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества, в частности, в сфере обмена опытом и подготовки личного состава. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества», — заявили в оборонном ведомстве республики.

Власти Армении в начале апреля провели в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. В ее рамках премьер-министр страны Никол Пашинян пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.