Боррель высказался о статусе России как экзистенциальной угрозы для стран ЕС

Боррель: не все страны ЕС рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу

Не все страны Европейского союза (ЕС) рассматривают Россию в качестве экзистенциальной угрозы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — высказался он.

По словам дипломата, ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в объединение на основе общих интересов в области безопасности.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе опасаются, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Борреля на посту главы евродипломатии. В блоке существует мнение, что в таком случае Каллас сконцентрируется на сдерживании России в ущерб другим регионам.