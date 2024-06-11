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16:33, 11 июня 2024Мир

Боррель высказался о статусе России как экзистенциальной угрозы для стран ЕС

Боррель: не все страны ЕС рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Не все страны Европейского союза (ЕС) рассматривают Россию в качестве экзистенциальной угрозы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — высказался он.

По словам дипломата, ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в объединение на основе общих интересов в области безопасности.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе опасаются, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Борреля на посту главы евродипломатии. В блоке существует мнение, что в таком случае Каллас сконцентрируется на сдерживании России в ущерб другим регионам.

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      Виктория Кондратьева
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