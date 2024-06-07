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15:03, 7 июня 2024Мир

В ЕС испугались замены Борреля на премьера Эстонии из-за России

Politico: ЕС опасается, что премьер Эстонии Каллас сконцентрируется на России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европейский союз (ЕС) опасается, что если премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии, то она сконцентрируется на сдерживании России в ущерб другим регионам. Об этом сообщает газета Politico.

«Я вижу логику предоставления восточноевропейцу высшей должности. Но нам нужен кто-то, кто говорит также об Африке или Южной Америке, а не только о России», — приводит издание слова одного из дипломатов Южной Европы.

Авторы материала также указывают, что антироссийская риторика стран Прибалтики вызывает определенное недоверие со стороны Брюсселя, в ЕС считают ее недостаточно конструктивной.

Ранее Politico сообщало, что Каллас является одним из наиболее вероятных кандидатов на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Борреля. Среди других кандидатур также рассматриваются премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, бывший министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, вице-премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и экс-премьер Ирландии Мишель Мартин.

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      Максим Габриелян
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