В ЕС испугались замены Борреля на премьера Эстонии из-за России

Politico: ЕС опасается, что премьер Эстонии Каллас сконцентрируется на России

Европейский союз (ЕС) опасается, что если премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии, то она сконцентрируется на сдерживании России в ущерб другим регионам. Об этом сообщает газета Politico.

«Я вижу логику предоставления восточноевропейцу высшей должности. Но нам нужен кто-то, кто говорит также об Африке или Южной Америке, а не только о России», — приводит издание слова одного из дипломатов Южной Европы.

Авторы материала также указывают, что антироссийская риторика стран Прибалтики вызывает определенное недоверие со стороны Брюсселя, в ЕС считают ее недостаточно конструктивной.

Ранее Politico сообщало, что Каллас является одним из наиболее вероятных кандидатов на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Борреля. Среди других кандидатур также рассматриваются премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, бывший министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, вице-премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и экс-премьер Ирландии Мишель Мартин.