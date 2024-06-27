Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

Володин: в июле в силу вступают законы о комиссиях при оплате ЖКХ и банкротстве

В июле в силу вступают законы об отмене комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ для многодетных родителей, ветеранов боевых действий, инвалидов и пенсионеров. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин.

По словам парламентария, для некоторых категорий россиян уплата комиссий при оплате услуг — ощутимая часть расходов. «Решение (...) позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — сообщил спикер ГД.

Кроме того, по словам Володина, в силу вступят законы об упрощении процедуры внесудебного банкротства и возврате банками денег, добровольно переведенных россиянами мошенникам. «Банки теперь должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам», — написал в блоге парламентарий.

Он добавил, что еще один вступающий в силу закон касается прав должников — согласно ему, исполнительные производства будут закрывать быстрее, если должник был признан банкротом или исполнил долговые требования.

Ранее Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, принятие закона означает возможность вернуть в экономику опытные кадры, среди которых — врачи и учителя.