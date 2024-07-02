В России нашли способ защитить пожилых граждан от кибермошенников

Депутат Немкин предложил повышать цифровую грамотность пожилых россиян

В России необходимо повышать цифровую грамотность пожилых россиян, чтобы защитить их от кибермошенников. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает «Газета.ру».

Немкин напомнил, что только в 2023 году в России зафиксировали около 670 тысяч киберпреступлений, потерпевшими по которым признали порядка 113 тысяч пенсионеров. По его словам, стереотип о том, что старшее поколение не использует интернет, ошибочно.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева добавила, что пожилые граждане склонны никому не рассказывать о своем взаимодействии с мошенниками. Это замедляет процесс поимки преступников, а также не дает правоохранительным органам возможности остановить махинацию еще до того, как нанесен ущерб.

Немкин отметил, что выработка простой и понятной методологии для повышения цифровой грамотности старшего поколения помогла бы исправить ситуацию.

Ранее Минфин запустил специальный видеокурс по защите россиян от мошенников.