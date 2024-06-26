В Минфине рассказали о мерах по борьбе с мошенниками

Минфин запустил специальный видеокурс по защите россиян от мошенников

В Министерстве финансов (Минфине) разработали и запустили специальный видеокурс по защите граждан от мошеннических действий злоумышленников. Его уже направили в регионы для ознакомления, заявила начальник отдела развития финансовых рынков департамента финансовой политики ведомства Евгения Сидорчук. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что Минфин активно работает по этому вопросу с многофункциональными центрами (МФЦ). Превентивные меры по информированию, по ее мнению, являются главными в борьбе с финансовыми и телефонными мошенниками.

«Очень активно идет трансляция видеоролика по тому, как работают мошенники, и как не стать их жертвой», — резюмировала она.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили, что по итогам 2023 года кибермошенники похитили у клиентов отечественных банков рекордную сумму в размере 15,8 миллиарда рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 11,5 процента, или на 1,6 миллиарда рублей. В то же время финансовым организациям удалось предотвратить хищения на общую сумму в 5,8 триллиона рублей. Тем не менее число успешных операций мошенников за этот период времени увеличилось на 33 процента и составило 1,17 миллиона рублей.