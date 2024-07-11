Названы новые признаки банковского мошенника

Центральный банк России расширил список признаков, которые могут указывать на мошенническую операцию. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.
Кредитные организации должны руководствоваться этим перечнем, чтобы предотвращать перевод денег злоумышленникам. В частности, банк обязан приостанавливать переводы на счета, которые прежде использовались для мошеннических операций. В этом ему помогут оценки так называемых антифрод-систем — автоматизированных программ, которые могут замечать признаки подозрительных транзакций. Делать это нужно будет даже в том случае, если пострадавшие клиенты не жаловались на обман, а данные по счетам правонарушителей еще не оказались в соответствующей базе данных регулятора.
Основанием для приостановки перевода может стать уголовное дело, заведенное на получателя средств. При этом такая информация может поступать в банк не только от правоохранительных органов, но и от других граждан, если те смогут подтвердить факт уголовного дела документом.
Также банки обяжут принимать во внимание сведения о мошеннической операции, поступившие от других организаций. Например, если оператор связи сообщил, что перед транзакцией их клиент вел нехарактерную для него телефонную активность или получил большое количество СМС-сообщений с новых номеров.
До этого Центральный банк уже называл признаки подозрительных операций. В их числе: наличие счета получателя в соответствующей базе данных ЦБ РФ, нетипичная (по сумме, периодичности, времени и месту) для клиента операция, а также попытка провести перевод, пользуясь устройством, которое прежде уже применялось мошенниками.
Ранее эксперты заявили, что новые правила, обязывающие банки проверять денежные переводы и возвращать похищенные суммы, усложнят мошенникам жизнь. Кроме того, предусмотрен двухдневный период охлаждения, когда банк не станет переводить деньги на сомнительный счет. Клиенту сообщат о подозрительной операции. Сторонники такой меры считают, что это даст гражданину время одуматься и не подтверждать перевод.