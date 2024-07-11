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11:41, 11 июля 2024Экономика

Названы новые признаки банковского мошенника

ЦБ: большое количество СМС с новых номеров может быть признаком мошенничества

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центральный банк России расширил список признаков, которые могут указывать на мошенническую операцию. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.

Кредитные организации должны руководствоваться этим перечнем, чтобы предотвращать перевод денег злоумышленникам. В частности, банк обязан приостанавливать переводы на счета, которые прежде использовались для мошеннических операций. В этом ему помогут оценки так называемых антифрод-систем — автоматизированных программ, которые могут замечать признаки подозрительных транзакций. Делать это нужно будет даже в том случае, если пострадавшие клиенты не жаловались на обман, а данные по счетам правонарушителей еще не оказались в соответствующей базе данных регулятора.

Основанием для приостановки перевода может стать уголовное дело, заведенное на получателя средств. При этом такая информация может поступать в банк не только от правоохранительных органов, но и от других граждан, если те смогут подтвердить факт уголовного дела документом.

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Также банки обяжут принимать во внимание сведения о мошеннической операции, поступившие от других организаций. Например, если оператор связи сообщил, что перед транзакцией их клиент вел нехарактерную для него телефонную активность или получил большое количество СМС-сообщений с новых номеров.

До этого Центральный банк уже называл признаки подозрительных операций. В их числе: наличие счета получателя в соответствующей базе данных ЦБ РФ, нетипичная (по сумме, периодичности, времени и месту) для клиента операция, а также попытка провести перевод, пользуясь устройством, которое прежде уже применялось мошенниками.

Ранее эксперты заявили, что новые правила, обязывающие банки проверять денежные переводы и возвращать похищенные суммы, усложнят мошенникам жизнь. Кроме того, предусмотрен двухдневный период охлаждения, когда банк не станет переводить деньги на сомнительный счет. Клиенту сообщат о подозрительной операции. Сторонники такой меры считают, что это даст гражданину время одуматься и не подтверждать перевод.

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      Кирилл Луцюк
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