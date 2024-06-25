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16:47, 25 июня 2024Силовые структуры

Экс-прокурор продал машину и перевел мошенникам все накопления на 20 миллионов рублей

В Москве экс-прокурор Манеркин продал машину и отдал аферистам все накопления

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В Москве экс-начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры города 69-летний Евгений Манеркин продал автомобиль марки Audi Q7 и отдал мошенникам вырученные за него деньги и все накопления в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации канала, аферисты стали звонить экс-прокурору с 13 июня. Они представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и Мосэнерго и запугивали его, рассказывая, что его накопительные счета находятся под угрозой и что все деньги нужно срочно перевести на якобы безопасный счет. Затем злоумышленники убедили Манеркина продать его машину, а вырученные деньги также перечислить на этот счет. Таким образом, в течение 10 дней экс-прокурор перевел мошенникам 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге руководитель департамента консалтинговой группы, обманутый телефонными мошенниками, лишился 14 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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