Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 25 июня 2024Силовые структуры

Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

Уральский финансист, обманутый мошенниками, лишился 14 млн руб

Фото: René Ranisch / Unsplash

В Екатеринбурге руководитель департамента консалтинговой группы, обманутый телефонными мошенниками, лишился 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Финансисту позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он убедил потерпевшего, что на его имя мошенники набрали кредитов, чтобы избежать долгов он должен перевести денежные средства на якобы безопасный счет. В итоге обманутый мужчина отдал аферистам сбережения, оформил несколько крупных кредитов, в том числе ипотечный под залог квартиры.

Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. Сотрудники органов внутренних дел начали поиск подозреваемых.

Ранее 25 июня сообщалось, что в России набирает популярность мошенническая схема связанная с «закрытием кредита». Жертвам предлагают взять кредит и перевести деньги на счет некой инвестиционной фирмы.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Роскомнадзор потребовал от браузеров заблокировать информацию об обходе блокировок

      В посольстве России в Лондоне прокомментировали освобождение Ассанжа

      Третьяк оценил вклад российских игроков в победу Флориды в Кубке Стэнли

      Названы сроки выхода «Шрека 5»

      Жена футболиста Смолова собралась уехать из Москвы

      В Госдуме прокомментировали выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

      Глава Сергокалинского района Дагестана арестован на 10 суток

      Эксперт назвал бардаком перестановки в ВСУ

      Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше