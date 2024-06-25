Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

Уральский финансист, обманутый мошенниками, лишился 14 млн руб

В Екатеринбурге руководитель департамента консалтинговой группы, обманутый телефонными мошенниками, лишился 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Финансисту позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он убедил потерпевшего, что на его имя мошенники набрали кредитов, чтобы избежать долгов он должен перевести денежные средства на якобы безопасный счет. В итоге обманутый мужчина отдал аферистам сбережения, оформил несколько крупных кредитов, в том числе ипотечный под залог квартиры.

Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. Сотрудники органов внутренних дел начали поиск подозреваемых.

Ранее 25 июня сообщалось, что в России набирает популярность мошенническая схема связанная с «закрытием кредита». Жертвам предлагают взять кредит и перевести деньги на счет некой инвестиционной фирмы.