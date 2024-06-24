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07:16, 25 июня 2024Россия

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Эксперт Лашко предупредил о схеме мошенничества с кредитами

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В России набирает популярность мошенническая схема связанная с «закрытием кредита», рассказал «Ленте.ру» финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Жертвам предлагают взять кредит и перевести деньги на счет некой инвестиционной фирмы.

«Злоумышленники убеждают российских пользователей оформить кредит в любом крупном российском банке, а после переслать 60 процентов от взятой суммы на определенный счет некой инвестиционной фирмы. В обмен на это обещают полностью погасить долг, заявляя, что 40 процентов кредитных средств останутся на счету человека», — предупредил Лашко.

Многие жертвы, как заметил эксперт, не до конца понимают, что такое «инвестиционная фирма». Чтобы ввести людей в заблуждение, многие мошенники арендуют современные офисы, а их сотрудники нередко даже не понимают, чем именно занимаются.

Чтобы убедиться в добросовестности компании, Лашко рекомендовал изучить реестр недобросовестных практик на сайте ЦБ, а также реестр профессиональных участников фондового рынка.

«Несколько месяцев мошенники платят по взятому кредиту, ведь человек должен рассказать всем товарищам, какой он молодец. И эти товарищи должны сделать то же самое, — объяснил финансовый эксперт. — Также у нас есть нюанс в уголовном праве: если ты взял кредит и не платишь сразу, это откровенное мошенничество. Если несколько платежей все же было, значит, злой умысел не просматривается, а у человека просто не получилось обслуживать кредит».

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Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Банка России, в которых утверждают, что наличные и безналичные рубли стали «устаревшим форматом», и их нужно обменять на цифровую валюту.

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      Наталия Белова
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