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01:34, 16 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с цифровым рублем

Мошенники начали использовать схемы с обменом денег на цифровой рубль

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники придумали новую схему, связанную с цифровым рублем, предупредил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России». Злоумышленники начали рассылать россиянам сообщения от имени Банка России, в которых утверждают, что наличные и безналичные рубли стали «устаревшим форматом», и их нужно обменять на цифровую валюту.

«Для этого необходимо перевести деньги на некий спецсчет, и желательно срочно. Если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто "сгорят"», — говорится в публикации. В МВД напомнили, что цифровой рубль не отменяет наличные и безналичные деньги, а предложения обменять денежные средства или перевести их на «безопасный счет» могут поступать только от злоумышленников.

Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что в период отпусков мошенники изобретают новые схемы для обмана россиян при продаже авиабилетов. Существуют и другие способы, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Один из них — фишинговые сайты.

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      Маргарита Пименова
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