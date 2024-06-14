Россиянам рассказали о схемах мошенников при покупке авиабилетов

Роскачество: мошенники продают фальшивые авиабилеты на агрегаторах

В период отпусков мошенники изобретают новые схемы для обмана россиян при продаже авиабилетов, предупреждает Центр цифровой экспертизы Роскачества. Специалисты организации рассказали «Ленте.ру» о популярных уловках злоумышленников.

«Совсем недавно раскрылась новая мошенническая схема: на популярных онлайн-агрегаторах в продаже появились фальшивые билеты на авиарейсы. Причем у владельцев сайтов не было даже договора с авиаперевозчиком. Все направления поддельных билетов вели в город Сочи или из него. Всем обманутым пассажирам вернут деньги за перелет или предложат ближайшие рейсы того же направления. Однако нет гарантий, что фейковые билеты вновь не появятся в продаже», — отметили в Роскачестве.

Существуют и другие способы, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Один из них — фишинговые сайты. Они могут мимикрировать под популярных авиаперевозчиков, однако адресная строка будет немного отличаться. Специалисты назвали несколько способов проверить ресурс.

В первую очередь сайт можно проверить через сервис Whois и узнать, как давно он существует. Как правило, фишинговые порталы созданы недавно. Также стоит обратить внимание, проверяет ли сайт точность заполнения личных данных, есть ли возможность выбрать ряд и место в самолете. Обычно мошенники стараются как можно быстрее перевести посетителя на страницу оплаты.

В Роскачестве также не рекомендуют покупать билеты по слишком низким ценам. Стоит учитывать, что у разных авиакомпаний цена отличается в пределах пяти-десяти процентов.

Помимо сайтов авиакомпаний злоумышленники также подделывают страницы популярных туроператоров. Более того, в официальных магазинах App Store и Google Play можно найти приложения-копии известных туристических компаний. Поводом насторожиться может стать низкий рейтинг и небольшое количество отзывов.

Тщательно проверяйте сайты и приложения перед покупкой авиабилетов, туристических путевок и других услуг в интернете. Важно обращать внимание на репутацию компании, проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов, а также сравнивать цены с рыночными Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

«Не подписывайте договор, если он состоит всего из одного листа и в нем нет страховки. Обратите внимание на чек: турагентства обязаны использовать онлайн-кассы, поэтому вам должны выдать обычный напечатанный чек, а не рукописный кассовый ордер», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники маскируются под известных блогеров.