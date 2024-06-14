Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:00, 15 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о схемах мошенников при покупке авиабилетов

Роскачество: мошенники продают фальшивые авиабилеты на агрегаторах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В период отпусков мошенники изобретают новые схемы для обмана россиян при продаже авиабилетов, предупреждает Центр цифровой экспертизы Роскачества. Специалисты организации рассказали «Ленте.ру» о популярных уловках злоумышленников.

«Совсем недавно раскрылась новая мошенническая схема: на популярных онлайн-агрегаторах в продаже появились фальшивые билеты на авиарейсы. Причем у владельцев сайтов не было даже договора с авиаперевозчиком. Все направления поддельных билетов вели в город Сочи или из него. Всем обманутым пассажирам вернут деньги за перелет или предложат ближайшие рейсы того же направления. Однако нет гарантий, что фейковые билеты вновь не появятся в продаже», — отметили в Роскачестве.

Существуют и другие способы, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Один из них — фишинговые сайты. Они могут мимикрировать под популярных авиаперевозчиков, однако адресная строка будет немного отличаться. Специалисты назвали несколько способов проверить ресурс.

Материалы по теме:
Отдых на Камчатке в 2024 году. Что посмотреть летом, путеводитель по достопримечательностям
Отдых на Камчатке в 2024 году.Что посмотреть летом, путеводитель по достопримечательностям
23 мая 2024
Куда поехать в отпуск в июне 2024 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2024 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
4 июня 2024

В первую очередь сайт можно проверить через сервис Whois и узнать, как давно он существует. Как правило, фишинговые порталы созданы недавно. Также стоит обратить внимание, проверяет ли сайт точность заполнения личных данных, есть ли возможность выбрать ряд и место в самолете. Обычно мошенники стараются как можно быстрее перевести посетителя на страницу оплаты.

В Роскачестве также не рекомендуют покупать билеты по слишком низким ценам. Стоит учитывать, что у разных авиакомпаний цена отличается в пределах пяти-десяти процентов.

Помимо сайтов авиакомпаний злоумышленники также подделывают страницы популярных туроператоров. Более того, в официальных магазинах App Store и Google Play можно найти приложения-копии известных туристических компаний. Поводом насторожиться может стать низкий рейтинг и небольшое количество отзывов.

Тщательно проверяйте сайты и приложения перед покупкой авиабилетов, туристических путевок и других услуг в интернете. Важно обращать внимание на репутацию компании, проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов, а также сравнивать цены с рыночными

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

«Не подписывайте договор, если он состоит всего из одного листа и в нем нет страховки. Обратите внимание на чек: турагентства обязаны использовать онлайн-кассы, поэтому вам должны выдать обычный напечатанный чек, а не рукописный кассовый ордер», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники маскируются под известных блогеров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Негосударственные пенсионные фонды обяжут выявлять конфликты интересов. Какие требования выдвинул Центробанк?

      Россиян предупредили об опасном способе оплаты товаров

      Россиянам рассказали о схемах мошенников при покупке авиабилетов

      В российском регионе уничтожили три украинских беспилотника

      В Госдуме сравнили саммит по Украине в Швейцарии с «голой вечеринкой»

      Раскрыта цель новых санкций Британии против России

      В доме с обрушившимся подъездом в Шебекино проведут экспертизу

      В Германии заявили о нехватке танков для защиты ФРГ

      Идею вложиться в юань на фоне прекращения торгов с долларом и евро оценили

      Пленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ штурмовиках из США и Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше