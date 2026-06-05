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18:23, 5 июня 2026Бывший СССР

Путин ответил на вопрос о готовности встретиться с Зеленским

Путин сказал, что не видит смысла во встрече с Зеленским
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин сказал, что не видит смысла во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока не вижу смысла», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос модератора заседания.

При этом Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Но встречаться «из пустого в порожнее перекладывать» он не собирается, так как уже проходил это.

Ранее Владимир Путин сказал, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского во время переговоров. Он сообщил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков два раза пытался показать текст сообщения ему.

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