Путин ответил на вопрос о готовности встретиться с Зеленским

Путин сказал, что не видит смысла во встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин сказал, что не видит смысла во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока не вижу смысла», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос модератора заседания.

При этом Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Но встречаться «из пустого в порожнее перекладывать» он не собирается, так как уже проходил это.

Ранее Владимир Путин сказал, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского во время переговоров. Он сообщил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков два раза пытался показать текст сообщения ему.