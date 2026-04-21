00:52, 21 апреля 2026Мир

Евросоюз обвинили в использовании украинцев в своих интересах

Небензя: Украинцев некому защитить от использования в интересах Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что на Украине нет политических сил, способных прекратить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя обвинил Евросоюз в использовании украинцев в своих интересах и подчеркнул, что на Украине нет« здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу». По его мнению, действующие киевские власти продолжают исполнять эту волю.

Ранее Небензя заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за Зеленского и европейских лидеров. Он также сказал, что украинский лидер экспортирует наемников и оружие, которые всплывают по всему миру.

