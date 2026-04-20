Небензя: Конфликт на Украине продолжается из-за Зеленского и европейских лидеров

Украинский конфликт до сих пор не урегулирован, так как президент Украины Владимир Зеленский и большинство лидеров Европы хотят, чтобы он продолжался. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова дипломата цитирует РИА Новости.

«Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», — пояснил Небензя.

Ранее постпред заявил, что Зеленский экспортирует наемников и оружие, которые всплывают по всему миру.