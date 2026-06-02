16:16, 2 июня 2026

Красный Крест посетил место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представителям организации предоставили доступ к месту трагедии, общежитию студентов и очевидцам произошедшего.

«Это возможность верификации, подтверждения того, что здесь совершено чудовищное преступление. Представители целого ряда стран, которые представлены сегодня в делегации Международного Красного Креста в Москве, они имеют сейчас для этого все возможности», — сказал Мирошник.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны приказ подготовить предложения по ответным действиям.

