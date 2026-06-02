Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:07, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Познер описал состояние европейского города после финала Лиги чемпионов

Ведущий Познер заявил, что в Будапеште не было беспорядков после финала Лиги чемпионов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, что побывал в Будапеште на финале Лиги чемпионов, который состоялся 30 мая, и описал состояние этого города после матча. Впечатлениями он поделился в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

По словам ведущего, после матча он остался в европейском городе и немного погулял, прежде чем заселился в гостиницу. Познер заверил, что в Будапеште не было беспорядков, а люди, которых он видел после игры, были приветливыми.

«Я не видел ни одного пьяного человека. (...) Все было очень весело. Много полиции присутствовало, но ей было абсолютно нечего делать», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что в Париже после победы в финале Лиги чемпионов футбольного клуба ПСЖ возникли массовые беспорядки. В результате более 200 человек получили ранения, одного спасти не удалось. Участники беспорядков били витрины магазинов, поджигали припаркованные автомобили и стоянки проката велосипедов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Выбросивший жену с седьмого этажа москвич попал на видео

    Акула оторвала ногу 19-летней девушке

    Потомка Александра Пушкина ограбили и избили в лесопарке в Москве

    Российских туристов предупредили о воровстве на любимом курорте богачей

    Путин анонсировал разработку нового учебного модуля для вузов

    Красный Крест посетил место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

    Популярный препарат оказался связан с ухудшением внимания

    Дарья Мороз показала внешность дочери от Константина Богомолова

    Булановой отказали в актерской карьере и назвали речевым инвалидом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok