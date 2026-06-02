Познер описал состояние европейского города после финала Лиги чемпионов

Ведущий Познер заявил, что в Будапеште не было беспорядков после финала Лиги чемпионов

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, что побывал в Будапеште на финале Лиги чемпионов, который состоялся 30 мая, и описал состояние этого города после матча. Впечатлениями он поделился в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

По словам ведущего, после матча он остался в европейском городе и немного погулял, прежде чем заселился в гостиницу. Познер заверил, что в Будапеште не было беспорядков, а люди, которых он видел после игры, были приветливыми.

«Я не видел ни одного пьяного человека. (...) Все было очень весело. Много полиции присутствовало, но ей было абсолютно нечего делать», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что в Париже после победы в финале Лиги чемпионов футбольного клуба ПСЖ возникли массовые беспорядки. В результате более 200 человек получили ранения, одного спасти не удалось. Участники беспорядков били витрины магазинов, поджигали припаркованные автомобили и стоянки проката велосипедов.