Путин анонсировал разработку нового учебного модуля для вузов

Путин поручил сделать русский язык ядром высшего образования в России

Разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный» начнется в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. По его словам, в новом модуле начнут изучать конституционный статус русского языка, а также темы языковой политики страны.

«Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования», — пояснил президент.

Ранее Путин поручил подготовить новый учебник по русскому языку для школ ряда регионов. Речь идет о новом учебном пособии, созданном специально для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.