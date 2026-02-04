Реклама

Россия
18:41, 4 февраля 2026Россия

Путин поручил разработать новый учебник для ряда школ

Путин поручил подготовить учебники по русскому языку для новых регионов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил подготовить новый учебник по русскому языку для школ ряда регионов. Это следует из перечня задач по вопросам развития и поддержки русского языка, опубликованного на сайте Кремля.

Речь идет о новом учебном пособии, созданном специально для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, и внедрении его во внеурочную деятельность.

Ответственными за разработку пособий Путин назначил Минпросвещения России, Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, а также органы исполнительной власти новых регионов. Президент ожидает услышать доклады о реализации поручения 1 сентября 2026 и 2027 года.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение трех-четырех лет российские школы перейдут на единые учебники по всем предметам основной программы.

