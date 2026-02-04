Путин поручил разработать новый учебник для ряда школ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить новый учебник по русскому языку для школ ряда регионов. Это следует из перечня задач по вопросам развития и поддержки русского языка, опубликованного на сайте Кремля.
Речь идет о новом учебном пособии, созданном специально для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, и внедрении его во внеурочную деятельность.
Ответственными за разработку пособий Путин назначил Минпросвещения России, Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, а также органы исполнительной власти новых регионов. Президент ожидает услышать доклады о реализации поручения 1 сентября 2026 и 2027 года.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение трех-четырех лет российские школы перейдут на единые учебники по всем предметам основной программы.