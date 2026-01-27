Минпросвещения назвало сроки перехода школ на единые учебники

Кравцов: Школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники

Российские школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы», — сказал он.

Министр просвещения также напомнил, что с 2027 года во всех школах страны введут оценку за поведение.

Ранее Кравцов заявил, что школьная программа в России не изменится из-за перехода вузов на новую систему обучения. По его словам, вопрос детально обсуждается министерством совместно с экспертным сообществом и Минобрнауки. На данный момент предпосылок к изменению школьной программы чиновники не видят.