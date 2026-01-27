Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 27 января 2026Россия

Минпросвещения назвало сроки перехода школ на единые учебники

Кравцов: Школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ArtSvetlana / Shutterstock / Fotodom  

Российские школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы», — сказал он.

Министр просвещения также напомнил, что с 2027 года во всех школах страны введут оценку за поведение.

Ранее Кравцов заявил, что школьная программа в России не изменится из-за перехода вузов на новую систему обучения. По его словам, вопрос детально обсуждается министерством совместно с экспертным сообществом и Минобрнауки. На данный момент предпосылок к изменению школьной программы чиновники не видят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

    Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

    Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok