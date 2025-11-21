В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьной программе из-за новой системы вузов

Кравцов: Школьная программа в России не изменится из-за новой системы вузов

Школьная программа в России не изменится из-за перехода вузов на новую систему обучения. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос детально обсуждается министерством совместно с экспертным сообществом и Минобрнауки. На данный момент предпосылок к изменению школьной программы чиновники не видят.

«Каких-то проблем сейчас не видим и не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу», — заключил Кравцов.

Ранее сообщалось, что после перехода на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году обучение в вузах может занять от четырех до шести лет.