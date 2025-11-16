В Минобрнауки высказались о сроках обучения в вузах по новой системе образования

Минобрнауки: Обучение в вузах по новой системе составит от четырех до шести лет

После перехода на новую систему высшего образования обучение в вузах может занять от четырех до шести лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки пишет РИА Новости.

Сроки будут определять исходя из того, сколько времени необходимо для подготовки по той или иной специальности. Также в ведомстве высказались о том, когда начнется переход на новую систему.

«В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым», — отметил источник.

Так, например, учителя, врачи и инженеры будут учиться в вузе пять лет. Для студентов, выбравших более наукоемкие специальности, срок обучения составит шесть лет. Ожидаются и более короткие программы — учеников в сфере туризма и индустрии гостеприимства ожидает трехлетний срок обучения.