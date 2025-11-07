Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:39, 7 ноября 2025Россия

Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

Афанасьев: Вузы могут перейти на новую модель высшего образования в 2027 году
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Уже в 2027 году российские вузы могут перейти на новую модель высшего образования, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Его цитирует ТАСС.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — сказал замминистра.

Афанасьев также поделился, что в нескольких вузах страны уже запущен пилотный проект, однако сейчас также готовятся и системные изменения, из-за которых будет необходимо внести изменения в закон об образовании. По его словам, соответствующий проект уже готов, ведется закрытое обсуждение.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен у выпускника ниже 50.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

    Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

    Пара занялась сексом у водопада и попала за решетку

    Стала известна скрытая опасность жизни в городе для здоровья

    Хейли Бибер снялась в трусах

    Репортер получила выстрел в лицо и выжила

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

    Выборы мэра Нью-Йорка связали с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости