Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

Афанасьев: Вузы могут перейти на новую модель высшего образования в 2027 году

Уже в 2027 году российские вузы могут перейти на новую модель высшего образования, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Его цитирует ТАСС.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — сказал замминистра.

Афанасьев также поделился, что в нескольких вузах страны уже запущен пилотный проект, однако сейчас также готовятся и системные изменения, из-за которых будет необходимо внести изменения в закон об образовании. По его словам, соответствующий проект уже готов, ведется закрытое обсуждение.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен у выпускника ниже 50.