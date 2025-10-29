Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

Минобрнауки предложило запретить прием на контрактные места при ЕГЭ ниже 50

Минобрнауки России выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускника ниже 50. Это следует из проекта методики распределения платных мест в вузах на 2026-2027 учебный год, на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно документу, при среднем балле за ЕГЭ ниже 50 предлагается ввести полный запрет платного приема. Кроме того, ведомством предусматривается возможность увеличения квот до 15 процентах при аргументированных возражениях вуза, а также увеличение на 10 процентов места на специальностях, если они относятся к той области, по которой учится более половины студентов вуза.

Предложенная Минобрнауки методика также предлагает ввести госрегулирование в отношении 40 специальностей: среди них юриспруденция, архитектурные направления и нефтегазовое дело. До этого образовательные учреждения самостоятельно определяли, сколько студентов будут учиться за деньги и по каким специальностям.

В России ранее утвердили минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году. Выпускникам необходимо будет набрать минимум по 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Проходным баллом по физике будет — 41. По обществознанию экзаменуемым нужно набрать не менее 45 баллов, а по информатике — 46.