Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

В России утвердили минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2026 году. Их раскрыли в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Так, выпускникам необходимо будет набрать минимум по 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Проходным баллом по физике будет — 41. По обществознанию экзаменуемым нужно набрать не менее 45 баллов, а по информатике — 46.

Часть минимальных баллов изменилась по сравнению с 2025-м годом. Так, по химии и биологии проходные баллы повышены с 39 до 40, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранному языку — с 30 до 40.

По мнению авторов инициативы, изменение минимальных баллов для поступления в вузы должно повысить качество образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. «Предлагаемые изменения затронут около одного процента поступающих», — заверили в министерстве.

Ранее были раскрыты даты проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи экзамена пройдет с 1 июня по 9 июля.