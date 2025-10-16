Раскрыты даты проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Даты проведения тестирования выпускников раскрыл Рособрнадзор, передает ТАСС.

В ведомстве также назвали даты досрочной сдачи ЕГЭ. Раннюю сдачу экзаменов планируется назначить с 20 марта по 20 апреля.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2026 году продлится с 4 по 25 сентября, уточнили в Рособрнадзоре.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос об изменениях в ЕГЭ. По его словам, это возможно при условии внесения изменений в школьную программу.