Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 16 октября 2025Россия

Раскрыты даты проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Даты проведения тестирования выпускников раскрыл Рособрнадзор, передает ТАСС.

В ведомстве также назвали даты досрочной сдачи ЕГЭ. Раннюю сдачу экзаменов планируется назначить с 20 марта по 20 апреля.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2026 году продлится с 4 по 25 сентября, уточнили в Рособрнадзоре.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос об изменениях в ЕГЭ. По его словам, это возможно при условии внесения изменений в школьную программу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости