Кравцов ответил на вопрос об изменениях в ЕГЭ

Кравцов: В ЕГЭ внесут изменения, если будет меняться школьная программа
Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В содержание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут вноситься изменения, если будет меняться школьная программа. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что, по словам некоторых родителей, детей спрашивали на ЕГЭ о том, чему не учили в школе. Министр отметил, что по поручению президента России Владимира Путина полностью были синхронизированы программы, учебники и то, что спрашивают на экзамене.

«И, соответственно, изменения в содержании экзамена будут проходить, если будут меняться программы», — заключил глава ведомства.

Ранее Рособрнадзор заявлял, что изменений в структуре и содержании Основного и Единого государственных экзаменов в грядущем 2026 году не будет. С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, которые определят структуру и содержание экзаменов. Изменений в контрольных измерительных материалах нет, заверили там.

