Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

Рособрнадзор: Изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ не будет

Изменений в структуре и содержании Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) в грядущем 2026 году не будет. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что с 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, которые определят структуру и содержание экзаменов. Изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) нет.

«В рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в российских школах внедрили новые условия сдачи экзаменов и проведения контрольных. В частности, родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ.