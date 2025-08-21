Россия
19:50, 21 августа 2025Россия

Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Изменений в структуре и содержании Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) в грядущем 2026 году не будет. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что с 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, которые определят структуру и содержание экзаменов. Изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) нет.

«В рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в российских школах внедрили новые условия сдачи экзаменов и проведения контрольных. В частности, родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ.

