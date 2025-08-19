Россия
13:01, 19 августа 2025

В российских школах внедрили новые условия сдачи экзаменов и проведения контрольных

Львова-Белова: В российских школах сократили количество контрольных работ в году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

В российских школах внедрили новые условия сдачи экзаменов и проведения контрольных работ. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram.

В частности, в образовательных организациях сократили количество контрольных работ, которые будут писать ученики в году. По словам омбудсмена, они станут занимать не больше 10 процентов учебного времени по каждому предмету школьной программы. Нововведение также касается всероссийских проверочных работ, уточнила она.

Изменения в новом учебном году также затронут сдачу Единого государственного экзамена. Теперь родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников.

Ранее Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников. Министерством подготовлены несколько вариантов расписания уроков.

