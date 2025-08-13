Россия
19:53, 13 августа 2025

Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников

Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков с 1 по 11 класс
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников с 1 по 11 класс. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для оптимизации образовательной нагрузки министерство просвещения РФ разработало варианты расписаний уроков 1-11-х классов при организации обучения в 2025/26 учебном году», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что каждая школа сможет самостоятельно адаптировать модель министерства под свои условия. Текущие рекомендации согласованы с Роспотребнадзором. Всего разработаны пять вариантов расписаний для учеников с 1 по 4 класс, шесть вариантов для школьников с 5 по 9 класс и 19 вариантов для 10 и 11 классов. В каждом из них предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что вопрос отмены домашних заданий в школах становится более актуальным, так как у детей появляются причины для формального их выполнения. Речь идет об искусственном интеллекте (ИИ) и поиске готовых ответов в интернете, уточнил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что основная цель домашнего задания — развитие идей, а не поиск готовых решений и использование ИИ.

