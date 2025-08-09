Россия
Володин высказался об отмене домашнего задания в школах

Володин сообщил о рассмотрении вопроса об отмене домашнего задания в школах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о рассмотрении вопроса об отмене домашнего задания в школах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отмена домашних заданий. Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д.», — написал чиновник.

Володин назвал такие способы выполнения домашнего задания пустой тратой времени. Он обратился к мнениям родителей, педагогов, экспертов и всех безразличных для выработки новых подходов. Основная цель, отмечает Володин, это развитие детей, а не поиск ГДЗ и использование ИИ.

Спикер Госдумы также привел в пример мировой опыт, когда основными домашними заданиями являются творческие задачи, которые способствуют развитию критического мышления.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что в правительстве обсуждают идею сделать ипотечную ставку разной для регионов России.

