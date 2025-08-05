В правительстве предложили сделать разную ипотечную ставку для регионов

Володин: Правительство обсуждает введение дифференцированной ипотечной ставки

В правительстве обсуждают идею сделать ипотечную ставку разной для регионов России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в Саратов, видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов».

По его словам, ипотечная ставка «одинаковая и в Москве, и в Саратове», при этом в столице зарплата в 2,5 раза больше. Депутат уверен, что выйти на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке удастся в ближайшее время. В настоящее время правительство обсуждает этот вопрос, заручившись поддержкой президента России Владимира Путина.

