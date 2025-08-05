Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:39, 5 августа 2025Экономика

В правительстве предложили сделать разную ипотечную ставку для регионов

Володин: Правительство обсуждает введение дифференцированной ипотечной ставки
Мария Черкасова

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

В правительстве обсуждают идею сделать ипотечную ставку разной для регионов России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в Саратов, видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов».

По его словам, ипотечная ставка «одинаковая и в Москве, и в Саратове», при этом в столице зарплата в 2,5 раза больше. Депутат уверен, что выйти на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке удастся в ближайшее время. В настоящее время правительство обсуждает этот вопрос, заручившись поддержкой президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Россиянин при помощи шампура расправился с именинником на берегу реки

    В Москве задержали любителя масла

    Пушилин оценил сроки полной зачистки Часова Яра

    Молодой россиянин вынес из квартиры пенсионерки сумку с 16 тысячами долларов

    В домах россиян в приграничье нашли светильники с тротилом

    Объяснено нежелание сборной России играть против команды легионеров

    Выявлена разница в восприятии алкоголя у мужчин и женщин

    56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

    Украинский дипломат опроверг визит Эрдогана в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости