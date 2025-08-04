Предсказано будущее ипотеки в России

Аналитик Чернов: Спрос на ипотеку в России восстановится к середине 2026 года

Спрос на ипотеку в России может полноценно восстановиться в 2026 году. Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, снижение ипотечных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать активность на рынке недвижимости, в особенности в сегменте новостроек, где застройщики предлагают скидки и другие акции. Спрос может начать расти в августе-сентябре 2025 года, но из-за учащения ликвидаций юрлиц и снижения доходов россиян всплеск будет сдержанным.

«До конца 2025 года мы ожидаем дальнейшего плавного снижения ставок по рыночной ипотеке при условии, что ключевая ставка будет снижаться. К декабрю рыночная ипотека на новостройки может опуститься до 20-21 процентов, а при дополнительной поддержке со стороны государства и конкуренции между банками даже ниже», — спрогнозировал Чернов.

Он подчеркнул, что полностью спрос восстановится только при снижении ставок ниже 18-19 процентов годовых. По подсчетам компании, такие условия сложатся к середине 2026 года.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что в Москве должны быть самые низкие цены по ипотеке, так как цены на жилье в столице сильно превышают местные зарплаты.