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14:29, 4 августа 2025Экономика

Москвичам захотели снизить ставки по ипотеке

Финансист Селезнев: В Москве нужно снизить ставки по ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В Москве должны быть самые низкие цены по ипотеке, так как цены на жилье в столице сильно превышают местные зарплаты. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

Так финансист прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести дифференцированные ставки по ипотеке в регионах. По словам Селезнева, в регионах жилье сейчас доступнее, чем в Москве. Он отметил, что в столице при ипотечной ставке 6 процентов и стоимости квадрата 310 тысяч рублей можно купить однокомнатную квартиру площадью 40 квадратов за 12,4 миллиона рублей, ежемесячный платеж в таком случае составит до 75 тысяч рублей. В Иваново такая же квартира обойдется в 3 миллиона рублей, или до 18 тысяч рублей в месяц.

«То есть разница — более чем в четыре раза. Вот только разница в зарплатах не так велика. В Москве медианная зарплата составляет 100-120 тысяч рублей, а в Иванове — 40-50 тысяч рублей. Разница — в 2,5 раза», — объяснил Селезнев. Он добавил, что в такой ситуации более половины москвичей не могут позволить себе купить квартиру.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали рост цен на вторичное жилье в России на 5-7 процентов.

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