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12:32, 4 августа 2025Экономика

Предсказано будущее цен на «вторичку»

«Известия»: Цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 5-7 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Цены на вторичное жилье в России могут вырасти на фоне снижения ключевой ставки Центробанком. Такое будущее рынка спрогнозировали эксперты, опрошенные «Известиями».

По данным издания, после снижения ключевой ставки спрос на «вторичку» увеличился на 20 процентов. Интерес покупателей также подогревает ценовой разрыв по сравнению с новостройками. Сейчас аналитики фиксируют перегрев рынка. Согласно прогнозам, на фоне этих двух факторов квартиры могут вырасти в цене.

Эксперты считают, что при дальнейшем снижении ставок спрос на вторичную недвижимость продолжит расти. В таком случае квартиры подорожают на 5-7 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне вновь заинтересовались ипотекой. За последние полгода доля покупателей жилья, готовых оформить ипотеку, выросла на четыре процента.

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