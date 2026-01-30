В Минфине сделали заявление об обелении российской экономики

Минфин: В рамках плана по обелению экономики РФ подготовлены различные меры

В Минфине РФ отреагировали на сообщения о планах ограничить для физлиц внесение наличных через банкоматы миллионом рублей в месяц. В комментарии ведомства, который цитирует ТАСС, говорится о реализации плана по обелению российской экономики.

«В рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства», — заявили в министерстве.

Ранее 30 января стало известно, что законопроект Минфина о введении указанного лимита на пополнение счетов (вкладов) через банкоматы или другие технические устройства был направлен на согласование в Центробанк (ЦБ) и Росфинмониторинг,

В декабре президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных. Говоря о задачах на 2026 год, сформулированных для правительства и регионов, глава государства заявил, что кабмин подготовил план обеления национальной экономики. Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же уточнил, что власти собираются реализовать комплекс мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, который позволит получать дополнительные доходы в бюджеты всех уровней в размере до триллиона рублей в год.