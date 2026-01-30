В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?

Внесение наличных через банкомат могут ограничить в РФ миллионом рублей в месяц

Минфин подготовил законопроект о введении месячного лимита на внесение на счет (вклад) через банкомат или другие технические устройства в размере миллиона рублей. Инициативу, направленную ведомством на согласование в Центробанк (ЦБ) и Росфинмониторинг, объясняют реализацией плана мероприятий по обелению российской экономики, одобренного правительством.

На введение связанных с наличными ограничений понадобится время

В пояснительной записке говорится, что отсутствие соответствующих ограничений в настоящее время позволяет вводить в оборот средства, имеющие неустановленное происхождение и, возможно, полученные преступным путем.

В то же время отмечается, что, поскольку новые правила потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов, для начала их использования потребуется время, в связи с чем авторы планируют установить срок вступления закона в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

«Очевидно, для этого основания были. Допускаю, что это такой канал отмывания денег, позволяющий обойти в определенной степени контроль системы финансового мониторинга», — прокомментировал законопроект глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В России реализуется правительственный план обеления экономики

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных. Говоря о задачах на 2026-й, сформулированных для правительства и регионов, глава государства заявил, что кабмин подготовил план обеления национальной экономики. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», — сказал Путин.

Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же заявил, что в соответствии с планом власти собираются реализовать комплекс мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, напоминает «Интерфакс».

Меры в рамках плана рассчитаны до 2030 года. Они предполагают снижение доли теневого сектора в экономике на полтора процентных пункта с нынешних 10-12 процентов ВВП и дополнительные доходы бюджетов всех уровней в размере до триллиона рублей в год.

Регистрацию сделок с наличными между гражданами и бизнесом тоже ограничат

В рамках еще одной инициативы Минфина, связанной с реализацией плана, о которой стало известно в январе, госрегистрацию некоторых сделок с наличными между гражданами и бизнесом также собираются ограничить лимитом. Его размер, как ожидается, составит в России 5 миллионов рублей для разовых расчетов и 50 миллионов для общего объема таких сделок за месяц.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госрегистрации подлежат сделки с недвижимостью, а также договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков на срок не менее года. Сейчас использование наличных при их заключении законодательством не ограничено.

Спрос на наличные в России может вырасти

В Центробанке при этом признают, что на фоне стремления обелить национальную экономику для улучшения собираемости налогов и роста дохода бюджета в стране вырастет спрос на наличные. Базовый прогноз ЦБ предусматривает увеличение их оборота в стране за пять лет на 22 процента, до 24 триллионов рублей. В случае же реализации рискового сценария показатель вырастет на 35 процентов, до 26,6 триллиона. Все это эксперты связывают в том числе с влиянием экономической неопределенности и желанием граждан иметь запас наличных на экстренный случай.

на 22 % по данным ЦБ может вырасти оборот наличных в России в ближайшие пять лет

При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на декабрьской пресс-конференции на соответствующий вопрос, усомнилась в том, что россияне могут вернуться к более активному использованию наличных. «Что касается перехода платежей в наличную сферу в связи с ростом НДС — я такого риска совсем не вижу», — сказала она, отметив, что граждане уже привыкли к удобной, быстрой безналичной оплате.