Экономика
08:44, 22 января 2026Экономика

России спрогнозировали трудности с обелением экономики

«Известия»: Оборот наличных в России резко вырастет вопреки усилиям властей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В долгосрочной перспективе оборот наличных в России резко вырастет вопреки усилиям властей по обелению национальной экономики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз Центробанка (ЦБ).

Согласно ожиданиям регулятора, в ближайшие пять лет оборот наличных в стране увеличится на 22 процента и достигнет 24 триллионов рублей. Это следует из базового прогноза ЦБ. В случае реализации рискового сценария показатель вырастет на 35 процентов, до 26,6 триллиона.

Подобной динамике поспособствует ряд факторов, полагают эксперты. В качестве главных причин аналитики называют повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и резкое снижение начального порога для его уплаты для малого бизнеса. На ситуацию также может повлиять общая экономическая неопределенность. В кризисные периоды население обычно стремится держать при себе запас наличных на экстренный случай, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Рост оборота наличных создает определенные риски для властей. Чем больше наличных в обороте, тем ниже уровень контроля и тем благоприятнее среда для теневого сектора, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за обращением наличных в стране. Несмотря на это, интерес граждан к кешу в последнее время устойчиво растет.

