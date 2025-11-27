Экономика
Предпочитающих хранить сбережения в наличных стало больше

ЦБ: Доля россиян, предпочитающих хранить сбережения в наличных, достигла 33 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличных выросла в ноябре 2025 года до 33 процентов с 27 процентов в том же месяце годом ранее. Об этом говорится в опубликованном Центробанком отчете об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях россиян.

На соответствующие вопросы отвечали в городах с населением от 100 тысяч человек жители трудоспособного возраста. Согласно представленным данным, до июля наличным отдавали предпочтение 25-27 процентов респондентов, а с августа по октябрь текущего года — 30 процентов.

Как стало известно в начале недели, объем наличных в обращении подскочил в России в третьем квартале на 659 миллиардов рублей, что в пять раз больше, чем за аналогичный период в 2024-м. Такую динамику связывают в том числе с практикой отключений мобильного интернета, зачастую не позволяющей провести безналичный расчет.

Дальнейшие изменения спроса на наличные будут также связаны с банковскими ставками, полагают аналитики. Отмечалось, что «панических» снятий наличных в России не фиксировалось, и речь идет, скорее, о создании запасов на случай инфраструктурных сбоев.

