Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 19 декабря 2025Экономика

Путин заявил об искушении российского бизнеса уйти в тень

Путин: Российский бизнес захочет уйти в тень из-за повышения НДС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У российских бизнесменов и компаний появится искушение уйти в тень, чтобы не уплачивать повышенный с 20 до 22 процентов налог на добавленную стоимость (НДС). Об этой угрозе заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна на сайте Первого канала.

На этом фоне глава государства напомнил правительству о задаче избавиться от теневой экономики и сделать структуру российского ВВП максимально прозрачной. Властям следует сделать все возможное, чтобы исключить уход предпринимателей в тень при уплате налогов.

Необходимо сделать так, чтобы все работали легально, подчеркнул президент. В этом контексте стоит в том числе усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневой экономикой, констатировал Путин.

Ранее он назвал главной целью повышения НДС в России достижение сбалансированности федерального бюджета, который в 2025 году столкнулся со стремительным ростом дефицита на фоне заметного увеличения военных расходов. Вместе с тем Путин выразил надежду, что эта мера окажется в итоге временной и не будет носить долгосрочный характер. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    В России разработают дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов для СВО

    Роль премьера Италии в блокировке «репарационного кредита» Киеву назвали решающей

    Двое россиян получили по 15,5 года за организованный дома бизнес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok