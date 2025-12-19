Путин заявил об искушении российского бизнеса уйти в тень

Путин: Российский бизнес захочет уйти в тень из-за повышения НДС

У российских бизнесменов и компаний появится искушение уйти в тень, чтобы не уплачивать повышенный с 20 до 22 процентов налог на добавленную стоимость (НДС). Об этой угрозе заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна на сайте Первого канала.

На этом фоне глава государства напомнил правительству о задаче избавиться от теневой экономики и сделать структуру российского ВВП максимально прозрачной. Властям следует сделать все возможное, чтобы исключить уход предпринимателей в тень при уплате налогов.

Необходимо сделать так, чтобы все работали легально, подчеркнул президент. В этом контексте стоит в том числе усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневой экономикой, констатировал Путин.

Ранее он назвал главной целью повышения НДС в России достижение сбалансированности федерального бюджета, который в 2025 году столкнулся со стремительным ростом дефицита на фоне заметного увеличения военных расходов. Вместе с тем Путин выразил надежду, что эта мера окажется в итоге временной и не будет носить долгосрочный характер. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.