Набиуллина не увидела риска возвращения россиян к использованию наличных

Набиуллина заявила об отсутствии рисков роста платежей наличными из-за роста НДС

В Центробанке не считают, что россияне могут вернуться к более активному использованию наличных на фоне налоговых изменений. Об этом заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Что касается перехода платежей в наличную сферу в связи с ростом НДС — я такого риска совсем не вижу», — сказала председатель Банка России, отметив, что граждане уже привыкли к «удобной, быстрой» безналичной оплате.

Говоря о введении НДС на банковские операции, глава ЦБ отметила, что оно может привести к некоторому увеличение тарифов по платежам. При этом она указала, что повышение налога «более дезинфляционно», чем имевшаяся альтернатива в виде увеличения дефицита и госдолга.

Ранее в Банке России отмечали, что повышение НДС приведет к росту цен на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем поможет в замедлении роста цен. Ссылаясь на опыт повышения налога и практику других стран, в ЦБ поделились, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли.