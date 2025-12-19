Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 19 декабря 2025Экономика

Набиуллина не увидела риска возвращения россиян к использованию наличных

Набиуллина заявила об отсутствии рисков роста платежей наличными из-за роста НДС
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Центробанке не считают, что россияне могут вернуться к более активному использованию наличных на фоне налоговых изменений. Об этом заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Что касается перехода платежей в наличную сферу в связи с ростом НДС — я такого риска совсем не вижу», — сказала председатель Банка России, отметив, что граждане уже привыкли к «удобной, быстрой» безналичной оплате.

Говоря о введении НДС на банковские операции, глава ЦБ отметила, что оно может привести к некоторому увеличение тарифов по платежам. При этом она указала, что повышение налога «более дезинфляционно», чем имевшаяся альтернатива в виде увеличения дефицита и госдолга.

Ранее в Банке России отмечали, что повышение НДС приведет к росту цен на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем поможет в замедлении роста цен. Ссылаясь на опыт повышения налога и практику других стран, в ЦБ поделились, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok