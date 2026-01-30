Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:43, 30 января 2026Экономика

В России задумали ввести новое ограничение на наличные

«Интерфакс»: Минфин просит установить лимит на внесение наличных через банкоматы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сумму, вносимую физическими лицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, нужно ограничить миллионом рублей в месяц. С такой инициативой в рамках плана мероприятий по обелению экономики, одобренного правительством, выступило министерство финансов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с предложением, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект, который вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января.

В настоящее время в законе отсутствует лимит на такой способ пополнения счетов. Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие ограничений позволяет вводить в оборот средства, имеющие неустановленное происхождение и, возможно, полученные преступным путем.

Так как изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов, предполагается установить срок вступления закона в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что со следующего года Центробанк собирается ужесточить контроль за операциями по выдаче наличных, добавив новую форму отчетности для банков.

При этом в регуляторе признают, что стремление властей обелить национальную экономику для улучшения собираемости налогов и роста дохода бюджета приведет к повышенному спросу на наличность. Базовый прогноз ЦБ предусматривает рост оборот наличных в стране за пять лет на 22 процента, до 24 триллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Еврокомиссии задали неудобный вопрос об Украине

    Легендарный рэпер заявил об отмене концертов в России

    Азаров охарактеризовал переговорную позицию Зеленского

    Мерц заявил о тревожном сигнале в экономике Германии

    Малышева высмеяла женщину с раком груди

    Фигурантка дела о похищении российского подростка рассказала о паспорте

    Развенчан популярный миф о противораковом эффекте аспирина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok