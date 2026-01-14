В России ужесточат контроль за снятием наличных

Банк России собрался с 2027 года ввести новую форму отчетности о снятии наличных

В следующем году в России может появиться новая форма отчетности банков об операциях по выдаче наличных. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Центробанка.

Речь идет об операциях, проведенных без добровольного согласия клиента, то есть с учетом случаев, когда формальное согласие получено с помощью обмана или злоупотребления доверием.

Отчеты предлагается сделать обязательными раз в квартал для всех кредитных организаций — это банки, расчетные и платежные компании, выпускающие банковские карты и электронные кошельки.

В документах должны присутствовать данные о мошеннических операциях, при которых банк не заблокировал выдачу денег, но позже получил уведомление от клиента о снятии средств без его согласия.

Также в отчет попадут сведения о попытках снятия денег, заблокированных из-за признаков мошенничества. При их выявлении банк обязан уведомить клиента и ограничить снятие 50 тысячами рублей в день на 48 часов. Кредитные организации должны будут сообщить, сколько клиентов подтвердили факт мошенничества.

Ранее сообщалось, что российские банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкомат. После этого клиенту звонят с просьбой подтвердить действие. Если подтверждение получено, его просят подождать пять минут и повторить запрос.