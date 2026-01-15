В России собрались ограничить регистрацию сделок с наличными между гражданами и бизнесом

Госрегистрацию некоторых сделок с наличными между гражданами и бизнесом собрались ограничить в России. Как следует из законопроекта Минфина, о котором узнал «Интерфакс», соответствующий запрет может коснуться разовых расчетов в 5 миллионов рублей или общего объема таких сделок за месяц в 50 миллионов.

По данным агентства, инициатива подготовлена в соответствии с планом властей по «обелению» отдельных секторов отечественной экономики; документ направили в Центробанк, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря 2025 года.

Государственной регистрации подлежат сделки с недвижимостью, а также договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков на срок не менее года. Сейчас использование наличных при их заключении законодательством не ограничено.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных, а вице-премьер Александр Новак уточнил, что задача по «обелению» экономики решается через отдельный план. Также в ходе прямой линии в том же месяце глава государства отмечал, что на фоне повышения НДС у российских бизнесменов и компаний может появиться «искушение уйти в тень».