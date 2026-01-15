Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:07, 15 января 2026Экономика

В России собрались ограничить регистрацию сделок с наличными между гражданами и бизнесом

В России могут ограничить регистрацию некоторых сделок граждан и бизнеса
Дмитрий Воронин
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госрегистрацию некоторых сделок с наличными между гражданами и бизнесом собрались ограничить в России. Как следует из законопроекта Минфина, о котором узнал «Интерфакс», соответствующий запрет может коснуться разовых расчетов в 5 миллионов рублей или общего объема таких сделок за месяц в 50 миллионов.

По данным агентства, инициатива подготовлена в соответствии с планом властей по «обелению» отдельных секторов отечественной экономики; документ направили в Центробанк, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря 2025 года.

Государственной регистрации подлежат сделки с недвижимостью, а также договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков на срок не менее года. Сейчас использование наличных при их заключении законодательством не ограничено.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных, а вице-премьер Александр Новак уточнил, что задача по «обелению» экономики решается через отдельный план. Также в ходе прямой линии в том же месяце глава государства отмечал, что на фоне повышения НДС у российских бизнесменов и компаний может появиться «искушение уйти в тень».

 

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Нидерландах прогремели взрывы

    В России признали нежелательной канадскую компанию

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok