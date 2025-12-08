Путин потребовал усилить контроль за наличными

Путин потребовал усилить контроль за оборотом наличных денег в России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил усилить контроль за обращением наличных денег в национальной экономике. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Такое требование глава государства высказал в рамках четвертой системной задачи из пяти, сформулированных для правительства и регионов. В ней говорится о ряде мероприятий по обелению национальной экономики, что позволит повысить собираемость налогов и укрепить доходы бюджетов всех уровней.

Путин подчеркнул, что в связи с новым повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов необходимо, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и соответствующие доходы в бюджет поступали».

Это замечание касается незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. При этом президент попросил контролирующие органы не устраивать никаких «массовых набегов», которые совершались раньше, но обязательно наводить порядок.

Ранее сообщалось, что в последнее время интерес граждан к наличности стал устойчиво расти. Так, в ноябре доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличных, выросла 27 процентов годом ранее до 33 процентов. Кроме того, объем наличных в обращении в третьем квартале взлетел сразу на 659 миллиардов рублей, что в пять раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Эксперты полагают, что популярность бумажных денег связана с регулярным отключением мобильного интернета по всей стране, что мешает проведению платежей, а также реакцией граждан на усиление банковского контроля за подозрительными операциями, что могло быть негативно воспринято рядом клиентов банков.

До этого глава Минфина Антон Силуанов на расширенной коллегии ФНС уже указывал, что в 2026 году ведомство сосредоточится на борьбе с платежами наличными.