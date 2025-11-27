Россияне бросились активно снимать наличные из-за проблем с блокировками счетов

IZ.RU: Россияне активнее снимают наличные из-за проблем с блокировками счетов

Россияне бросились активнее снимать наличные деньги на фоне сообщений о проблемах граждан, вызванных блокировками счетов. Они возникают из-за того, что банки училили контроль за операциями клиентов, в итоге покупатели и предприниматели начали переходить на расчеты наличными, следует из данных Центробанка РФ, передает газета «Известия» (IZ.RU).

«В III квартале россияне сняли наличных денег в пять раз больше, чем год назад, 659 миллиардов рублей. Одна из причин — экономия многих предприятий малого бизнеса на банковском эквайринге», — говорится в заявлении регулятора.

Расчеты наличными помогают предприятиям снижать издержки, особенно в период высоких процентных ставок, объяснил начальник отдела кредитного анализа ООО «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский. Второй момент, сделавший купюры более популярным способом оплаты — ужесточение контроля за P2P-переводами: с 2025 года финансовые организации могут ограничивать операции по запросу Росфинмониторинга или по собственной инициативе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала перегибы с блокировкой банковских счетов граждан. Она подчеркнула, что жалобы на мошенничество серьезно упали, но минусы в выбранном формате все же есть.