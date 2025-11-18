Экономика
11:25, 18 ноября 2025Экономика

Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

Глава ЦБ Набиуллина признала перегибы с блокировкой банковских счетов граждан
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Рост количества жалоб на блокировку счетов со стороны добропорядочных граждан говорит о том, что в борьбе с мошенниками Центробанк где-то «перегнул палку». Об этом на конференции регулятора «Фокус на клиента» рассказала его председатель Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что жалобы на мошенничество серьезно упали, что позволяет рассчитывать на сформировавшуюся тенденцию, но минусы в выбранном формате тоже есть.

«Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — заключила Набиуллина.

