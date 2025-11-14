Экономика
Набиуллина признала ошибку с ключевой ставкой

Глава ЦБ Набиуллина признала ошибку в коммуникации с рынком по ключевой ставке
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В прошлом году Банк России ошибся в выборе коммуникации по поводу ключевой ставки, из-за чего рынок неверно интерпретировал сигнал, а результатом стал высокий рост кредитной активности. Об этом на Конгрессе финансистов Казахстана рассказала глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, после повышения в прошлом году ставки до 16 процентов все подумали, что денежно-кредитная политика (ДКП) уже достаточно жесткая, и далее начнется смягчение.

«В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП», — признала председатель Центробанка, указав, что бизнес стал брать слишком много кредитов по плавающим ставкам в надежде на их снижение.

Набиуллина объяснила, что этот эпизод доказывает важность не только непосредственно решений по ставке, но и корректных коммуникаций с рынком, чтобы не ухудшить ситуацию.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов указал, что стремительное снижение ключевой ставки, на котором настаивают представители бизнеса, в сложившихся в России реалиях чревато новой волной инфляции, что станет болезненным ударом по национальной экономике.

В октябре регулятор снизил ставку с 17 процентов до 16,5 процента. До конца года запланировано только одно заседание совета директоров ЦБ, по итогам которого показатель могут изменить. В ЦБ не исключают как продолжения смягчения ДКП, так и остановки цикла, начавшегося в июне.

